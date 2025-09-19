Rosarno, OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero USB del 22 settembre per protestare contro il genocidio

OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero generale proclamato da USB nella FM giornata di lunedì 22
settembre per protestare contro il genocidio in corso in medio oriente ai danni della
popolazione palestinese. Non possiamo restare indifferenti di fronte al massacro pianificato
ed attuato dal governo d’Israele ed è nostro dovere pretendere dal governo Italiano di
sospendere l’invio di armi e sanzionare pesantemente lo stato d’ Israele. Lo sciopero avrà una
durata di 24h, chiediamo la massima partecipazione per far sentire la nostra voce contraria a
questo barbaro crimine contro l’umanità. Una manifestazione si terrà, sempre lunedì l 22
settembre, a Cosenza, Piazzale Loreto.
