Regionali, il viceministro Cirielli a Reggio Calabria per sostenere Stefano Princi: “Percorso anche autorevole nel partito di FdI”

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, Edmondo Cirielli è stato a Reggio Calabria per manifestare il proprio sostegno a Stefano Princi, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

«Sono venuto a Reggio Calabria per Stefano – ha sottolineanto l’Onorevole – È una persona che mi è piaciuta da subito: sono molto contento che tanta gente lo segua, gli stia vicino. In questo anno e mezzo, forse due in Fratelli d’Italia, si è fatto ben volere, ha costruito un percorso anche autorevole nel partito e, oggi, la sua candidatura è una candidatura non solo legittima, ma voluta da tutti».

Il sostegno del Viceministro rappresenta, dunque, un chiaro segnale di fiducia nei confronti di Princi, non solo da parte della leadership nazionale ma, anche delle numerose persone che stanno condividendo e sostenendo il suo impegno. L’ Onorevole Cirielli, inoltre, ha sottolineato la stima personale e politica nei suoi confronti, affermando di fare “la cosa giusta per la persona giusta”.

Insomma, per Stefano Princi, una giornata intensa e carica di significato: «Sono emozionato, perché avere accanto, in questo momento così importante, un amico e, allo stesso tempo un rappresentante del Governo, un Viceministro, uno dei primi dieci fondatori di Fratelli d’Italia, è per me motivo di grande orgoglio ed emozione – afferma Stefano Princi – La sua presenza al mio fianco mi trasmette forza ed energia. La sua fiducia ha fatto scattare in me quella spinta adrenalinica, quella lucidità, quell’energia e quella determinazione che servono per affrontare e vincere questa sfida. Perché sì, noi le elezioni le vinceremo».