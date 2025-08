Progetto Reggio per Anna Nucera Sindaca: “Sosteniamo proposta di Casartigiani”

“Abbiamo letto con grande attenzione la nota di Casartigiani con la quale si sollecitava la nomina del/della Assessore/a alle Attività Produttive. Anche noi riteniamo che si debba provvedere a dare un punto di riferimento alle forze produttive della città che sono poche, deboli e insufficienti, tuttavia ci sono e devono essere aiutate a espandersi, a creare nuove produzioni, nuove occasioni di lavoro e di reddito per i giovani reggini, naturalmente con retribuzioni regolari.

La stessa proposta, sempre di Casartigiani, di istituire la via dell’Artigianato darebbe la possibilità di una sorta di esposizione permanente e conosciuta dei prodotti dell’ingegno cittadino.

Riteniamo che queste iniziative, e le proposte che sono sul campo, debbano contribuire a costruire una strategia politico-amministrativa per valorizzare le nostre produzioni e per aiutarle nella conquista di nuovi mercati, anche utilizzando l’afflusso turistico che pare essere in crescita.

Dobbiamo avere una visione e una gestione comunale che valorizzi talenti e produzioni e che renda più prospera la nostra città. Per ottenere questi risultati c’è anche bisogno di individuare luoghi fisici che consentano di operare al meglio e di commercializzare i prodotti della nostra terra. Da qui il nostro gradimento dell’intervento di Casartigiani.

E sarebbe opportuno che si avviasse un confronto con le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative per concordare tempi, modalità e anche luoghi in cui sia possibile realizzare zone dedicate alle Attività Produttive cittadine.

Confidiamo che la serietà della proposta diventi la base di una discussione larga e impegnata per decidere e compiere gli atti che consentano di dotare la città di uno strumento importante per la nostra crescita e il nostro futuro”.

Così in una nota “Progetto Reggio per Anna Nucera Sindaca”.