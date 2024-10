Forza Italia, grande successo per la campagna tesseramento: “Partito sempre più attrattivo per i reggini”

Grande successo per la campagna tesseramento di Forza Italia: il partito è sceso in piazza S. Giorgio al Corso sabato 5 ottobre per una giornata dedicata alle nuove adesioni, organizzata dal coordinamento giovanile.

Presenti all’iniziativa, oltre ai giovani militanti e al loro coordinatore regionale Federico Milia, il coordinatore regionale On. Francesco Cannizzaro, il segretario cittadino di Forza Italia Antonino Maiolino e il consigliere comunale Roberto Vizzari.

“Forza Italia non si è mai distaccata dai cittadini, per questo siamo in piazza, vicini alle persone, per ascoltare le loro istanze e farcene portavoce. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato con i fatti di essere una forza politica che lavora per trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. L’entusiasmo verso Forza Italia è tangibile, lo dimostra la fiducia nel nostro operato e il fatto che sempre più cittadini e amministratori stiano aderendo al nostro progetto” dichiara il coordinatore regionale Cannizzaro.

“Il numero dj adesioni raccolte in una sola giornata ci dimostra di essere sulla strada giusta. Per questo un ringraziamento particolare va al nostro coordinatore regionale, l’On. Francesco Cannizzaro, per la sua costante presenza e l’impegno nel costruire una squadra forte e competitiva sul territorio, a tutti gli amministratori per la dedizione a un progetto comune di crescita e a tutti i militanti” dichiara il Coordinatore Grande Città di Reggio Calabria di Forza Italia, Antonino Maiolino.

“La campagna di tesseramento è un buon termometro per valutare l’attrattività del partito: la risposta dei reggini è arrivata oggi con decisione, attraverso le adesioni di tutti coloro che hanno deciso di tesserarsi presso il gazebo allestito dai giovani militanti, che mi onoro di coordinare, e a cui va il mio grazie per la passione e l’impegno profuso nell’organizzazione di questa campagna adesioni 2024” dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia giovani Federico Milia.