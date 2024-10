Lombardo, impegno comune pm-avvocati per contrasto criminalità

“Il contrasto ai gravissimi fenomeni criminali che in questo territorio hanno avuto origine, passa dall’impegno comune di magistrati e avvocati, ognuno nello svolgimento del proprio alto compito, di riaffermare ogni giorno la centralità della cultura della giurisdizione. Questa è terra di ‘Ndrangheta, ma è anche la terra di illustri giuristi che l’avvocatura reggina e calabrese ha saputo esprimere in anni difficili, per il continuo rincorrersi di emergenze sociali ancor prima che criminali”. A dirlo, intervenendo al congresso straordinario dell’Unione delle Camere penali, il procuratore della Repubblica facente funzioni di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo.

“Ringrazio le Camere Penali Italiane. Questa – ha aggiunto – è la Reggio Calabria che ci piace. Una città che si apre al dibattito, che discute di temi di grande rilevanza non solo per gli addetti ai lavori e che dimostra, nella necessaria interlocuzione tra tutti i protagonisti del sistema giustizia, di voler mantenere altissima l’attenzione su questo distretto di Corte d’Appello”.

“Oggi – ha detto Lombardo – discutiamo tutti insieme di riforme in ambito giudiziario, ricordando sempre che il pubblico ministero è, e dovrà sempre rimanere, il primo giudice, l’avamposto necessario a tutela dei principi cardine del nostro ordinamento. Questo non vuol dire che non sia necessario un confronto aperto sul tema della separazione delle carriere: va però prestata una particolare attenzione alle possibili distorsioni derivanti da una marcata instabilità normativa, che rischia di minare la complessiva tenuta del sistema e l’autorevolezza delle decisioni assunte in ambito giudiziario”. “Auguro a tutti voi – ha concluso Lombardo – buon lavoro, con l’invito sincero di scegliere sempre la strada del confronto, a volte fisiologicamente aspro, ma costantemente orientato al raggiungimento del nostro obiettivo comune: garantire risposte che siano il frutto della corretta applicazione dei principi costituzionali, che siamo chiamati a proteggere da interventi di riforma spesso frutto di analisi parziali o affrettate. Il processo giusto è la garanzia imprescindibile a cui tutti insieme dobbiamo tendere!”