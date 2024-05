Commissione Bilancio Reggio Calabria: via libera allo schema di rendiconto 2023

La commissione “Bilancio” del Comune di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Cuzzocrea, ha dato parere positivo allo schema di rendiconto dell’esercizio 2023 con 11 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.

La votazione sul Rendiconto segue un lavoro preparatorio che va avanti già da qualche giorno e che segue l’audizione del dirigente del settore Finanze, Francesco Consiglio, il quale aveva illustrato la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2023 chiarendo quali fossero i contorni principali dello schema di Rendiconto. Il dirigente aveva spiegato come il conto del bilancio di esercizio 2023 si chiuda con un disavanzo di amministrazione di 211.129.737,10 euro, in diminuzione di circa 25 milioni di euro rispetto all’anno precedente, con ciò rispettando gli impegni che erano stati prefissati.

Il dirigente aveva spiegato come il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 sia pari a euro 662.089.343,38. Da qui va detratto il valore per quote accantonate, vincolate e destinate pari a euro 873.219.080,48.

La situazione attuale di Bilancio, era emerso nel corso dell’audizione, porta a ritenere che già dal 2025 il Comune di Reggio Calabria non sarà più un ente strutturalmente deficitario.

La Prima commissione, sulla scorta delle valutazioni espresse dal dirigente Consiglio, ha quindi ritenuto di dare parere positivo allo Schema di rendiconto che adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale ai fini dell’approvazione.

La Presidenza della Prima commissione ha espresso soddisfazione per quanto deciso dalla commissione Bilancio.