Molochio (RC), finanziata la strada per migliorare il collegamento con la Piana di Gioia Tauro

“L’obiettivo è potenziare l’accesso e la mobilità interna del comprensorio e la sua connessione con le altre arterie stradali, con l’area Parco e con i diversi attrattori naturalistico-culturali del comprensorio, offrendo contestualmente un sistema di servizio di trasporto più agevole per i cittadini e per le imprese locali. Ho sempre dato voce alle istanze del territorio, specialmente dei piccoli comuni, sposando cause spesso complicate… ma è solo così che possiamo cambiare il volto di questa terra. Con il Presidente Occhiuto stiamo attuando da tempo la strategia degli interventi cosiddetti a pettine, sfruttando al meglio la conformazione del territorio della Calabria e della provincia di Reggio in particolare, avvicinando la costa ai monti, le aree urbane ai borghi. Interventi come questo, come quello di Cardeto, sulla falsa riga della Gallico-Gambarie, ci aiutano non solo a migliorare la mobilità interna ma anche ad evitare lo spopolamento dell’hinterland e dare nuova linfa alle comunità. Molochio meritava questa attenzione, perché è una realtà che può crescere, guidata da una giovane, brillante, preparata e lungimirante Amministrazione. Investire nei collegamenti significa dare un futuro a queste realtà.”