“Campagna acquisti” Forza Italia da PD, l’adesione di Strangio a Reggio Calabria: “Manca l’agibilità politica”. Cannizzaro: “Nessuna campagna, accogliamo i moderati”

Ha suscitato clamore a Reggio Calabria la recente adesione dell’avvocato Giuseppe Strangio, ex segretario provinciale del Pd, docente universitario e uomo impegnato nei club service cittadini, di chiedere l’adesione a Forza Italia, ufficialmente resa nota qualche giorno addietro dallo stesso Strangio e dal parlamentare Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale della Calabria del partito fondato da Silvio Berlusconi. “Nessuna ‘campagna acquisti’, accogliamo i moderati” dice Cannizzaro all’AGI.

“Il messaggio lanciato dal leader Antonio Tajani in occasione del Consiglio nazionale di Forza Italia della scorsa settimana – continua – e’ stato molto chiaro: raccogliere il malcontento dell’area moderata che non si rivede piu’ nell’attuale Sinistra targata Schlein e trarne nuova linfa per il nostro progetto. E’ questa l’attivita’ che stiamo svolgendo sui territori, soprattutto al Sud dove le “simpatie” per Forza Italia hanno attecchito gia’ da tempo. Cio’ non significa – ribadisce Cannizzaro – che facciamo “campagna acquisti”. E’ un’espressione, questa, che poco si addice al tenore della nostra azione politica ed a livello dei nostri tesserati. Si tratta – direi meglio – di un’attrazione reciproca. Il perche’ e’ presto spiegato: Forza Italia e’ l’unico contenitore che riesce a stare davvero al centro e quindi riesce ad attrarre anche i moderati di sinistra e delle altre anime politiche che non si rivedono negli estremismi”.

“La verita’ e’ che manca l’agibilita’ politica, anche se dal Pd avevo preso da tempo le distanze”. “Forza Italia oggi rappresenta – sottolinea Strangio – l’unico soggetto politico nel quale possono trovare piena agibilita’ democratica idee laiche, liberali che ispirano il mio impegno. Anche il Presidente Tajani, in occasione del recente congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, ha aperto il partito a quei soggetti laici, liberali e socialisti che non trovano rappresentanza adeguata all’interno dell’attuale panorama politico, in cui le forze del centrosinistra – evidenzia Giuseppe Strangio – appaiono schiacciate su posizioni radicali e conservatrici”.

Strangio – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe soltanto il primo anello di una catena di iscritti e simpatizzanti che si sta allontanando dal Pd verso Forza Italia. E’ dato imminente a Reggio Calabria l’arrivo nel partito fondato da Silvio Berlusconi degli ex assessori della Giunta comunale guidata da Giuseppe Falcomata’, Rocco Albanese (Lavori Pubblici) e Antonino Zimbalatti (Polizia Locale).