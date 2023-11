Ambito Territoriale Sociale di Caulonia: pubblicato avviso per accesso a servizi persone affette da alzheimer

L’Ambito Territoriale Sociale capofila Caulonia comunica alle persone/famiglie residenti in uno dei comuni dei 19 Comuni dell’ATS interessate alla partecipazione alle attività dei Cafè Alzheimer che sul sito istituzionale http://www.comune.caulonia.rc.it/ è stato pubblicato l’avviso per l’accesso ai servizi in favore di persone affette da Alzheimer/demenza e loro caregiver per la partecipazione a “Cafè Alzheimer” servizio di prevenzione, prossimità e sostegno. Si invita gli interessati ad inoltrare l’istanza all’Ambito Territoriale di Caulonia utilizzando il modulo allegato (All. A Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse) e secondo le modalità indicate, pena inammissibilità della richiesta: presso – Ambito Territoriale Sociale di Caulonia PEC: ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it o Brevi manu c/o il protocollo del Comune di Caulonia in Via Brigida Postorino snc. Si informa che le domande di accesso al servizio saranno valutate “a sportello” secondo l’ordine di arrivo e fino alla concorrenza dei posti disponibili e della disponibilità dei fondi. L’equipe dell’Ente gestore del Servizio effettuerà una valutazione in merito alla compatibilità della condizione personale del richiedente con le attività di progetto. I Servizi per i quali si può chiedere l’inserimento sono i seguenti: 1 Cafè Alzheimer di Caulonia presso Studio medico “Ventra” in Via Mare Jonio n. 6; 2 Cafè Alzheimer di Siderno presso Ass. Ymca in Via Marina, 7. Ogni sede ospiterà n. 12 beneficiari e n. 12 familiari per un numero di 24 beneficiari e numero 24 familiari residenti in uno dei 19 comuni dell’ATS di Caulonia.

Il Cafè Alzheimer è un luogo nel quale le persone affette da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi neurologici in ambito geriatrico possono condividere l’esperienza della malattia, esprimere sé stessi, essere ascoltati, riconosciuti e trovare conforto nella lotta contro l’isolamento e la solitudine. Le persone saranno seguite da operatori preparati, potranno seguire attività organizzate appositamente per loro, mentre i familiari e chi assiste il malato, in uno spazio diverso, avranno la possibilità di interagire con personale qualificato per saperne di più, confrontarsi sulle modalità di relazione con i propri familiari, condividere esperienze, preoccupazioni, soluzioni. Fine ultimo è l’intento di rallentare la perdita funzionale e diminuire le diverse problematiche psicorelazionali e comportamentali attraverso l’utilizzo delle terapie non farmacologiche.

L’Assessore alle politiche sociali di Caulonia, Antonella Ierace, dichiara: «Questo avviso, che si aggiunge agli altri che sono stati pubblicati nelle ultime settimane, conferma quella che è la constante e continua attività dell’Ambito Territoriale Sociale dei 19 Comuni dell’ATS, con Caulonia capofila, con l’Area Sociale che, con professionalità, sta spingendo molto per far attivare servizi sul territorio che, nello specifico vanno a sostenere le persone anziane affette da Alzheimer, demenza e-o altri disturbi neurologici in ambito geriatrico, e le loro famiglie».

Caulonia 04.11.2023 ATS CAU