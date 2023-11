Passaggio di consegne al Kiwanis Club di Villa San Giovanni: Trecroci neo presidente

Trentacinquesimo passaggio della campana del Kiwanis Club Villa San Giovanni – socio fondatore Giuseppe Aricò – tra il presidente uscente Anna Curatola e l’entrante Grazia Maria Trecroci.

Nel suo discorso di congedo, Curatola ha espresso la sua gratitudine ai presenti per il sostegno dimostrato durante tutto l’anno. Ha riconosciuto che un buon presidente deve saper osservare la regola delle quattro C: coordinare, comunicare, condividere e collaborare.

Inoltre, ha sottolineato che “ogni Kiwaniano deve impegnarsi nell’instillare i valori dell’ ‘I Care’ di don Milani nei bambini, oltre a dover ispirare i giovani ad accettare le sfide quotidiane e a crescere partendo da esse”.

Il presidente entrante Grazia Maria Trecroci, durante il suo discorso programmatico, ha evidenziato che “non mancheranno iniziative benefiche rivolte ai bambini ed alle famiglie bisognose della nostra realtà locale, così come l’impegno per i Progetti Distrettuali e Divisionali. Collaboreremo, per come fatto in questi sette lustri, con l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, con i dirigenti scolastici di tutte le scuole, siano esse elementari, medie e superiori”.

Sono intervenuti durante la serata il Governatore del Distretto Italia San Marino Francesco Garaffa, il Luogotenente Governatore Claudia Simonetta, il Presidente del Consiglio Comunale Caterina Trecroci ed il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti.

Il Direttivo è composto: Presidente Grazia Maria Trecroci; Immediato Past President Anna Curatola; Presidente Eletto Giuseppe Annino; Vice Presidente Pietro Criaco; Segretario Gino Madotta; Tesoriere Rosario Focà; Consiglieri: Giuseppe Aricò, Giusy Palmisani, Enza Olivari, Giuseppe Marra, Amalia Piro, Giovanni Santoro, Francica Candido, Briganti Adele, Vincenzo Cristian Siclari.