Gioia Tauro (RC), la Guardia di finanza apre le porte al monde della scuola

I Cancelli della Caserma della Guardia di Finanza di Gioia Tauro stamani si sono aperti per ospitare gli alunni delle V classi dell’istituto Comprensivi Paolo VI Campanella e dell’Istituto comprensivo Pentimalli.

150 tra alunni e personale docente, sono stati accolti dal Comandante del Gruppo Ten. Col. Danilo Persano, che, in seno alle iniziative per la celebrazione della giornata del 4 Novembre ha maturato l’idea di proporre un “ Open Day “ per i ragazzi delle scuole cittadine.

Dopo i saluti di ben venuto, il Colonnello Persano, con il suo fare gentile, ha spiegato ai ragazzi, attenti e curiosi, la natura della manifestazione.

Ha iniziato dicendo ai giovani studenti che il grande stabile che ospita la caserma è un bene confiscato alla criminalità, portando l’attenzione di tutti i presenti sulla necessità di operare all’insegna delle regole e del buon fare.

Un momento solenne e di grande emozione è stato vissuto da alunni docenti e militari con l’alzabandiera e la diffusione delle note dell’Inno Nazionale intonato anche dagli studenti.

Si è poi passati ad ammirare Aischa, uno splendido esemplare di pastore tedesco in “ servizio “ all’unità cinofile,che, condotto dal Comandante del I Nucleo Operativo Capitano Carlo Salvatore Spanò , ha dato prova della sua bravura nello scoprire sostanze illegali su soggetti in transito ed all’interno di bagagli da viaggio, simulando una perquisizione con relativo ritrovamento di un sacchetto contenente sostanze proibite.

Altro momento di grande interesse è stato rappresentato dalla piantumazione

“dell’albero di Falcone”,atto facente parte di un ben più ampio percorso promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Raggruppamento Carabinieri Biodiversità- denominato “ UN ALBERO PER IL FUTURO “ che si prefigge di mettere a dimora un esemplare della specie “ficus macrophylla”, – esemplare ancora oggi presente davanti l’abitazione del giudice ucciso dalla mafia – nelle scuole, fulcro di un progetto di educazione alla legalità ambientale e alla Transizione Ecologica.

Gli alunni hanno trascorso una mattinata all’insegna delle emozioni potendo anche visionare dall’interno i mezzi di servizio della Guardia di Finanza.

“Come assessore alla pubblica Istruzione ho accolto con molto piacere questa iniziativa, una giornata piena di entusiasmo per i nostri piccoli studenti, una giornata che ha il valore di una offerta formativa che valorizza l’educazione alla convivenza civile e alla legalità sin dai primi anni di scuola, e avvicina i ragazzi alle istituzioni” ha detto il vice Sindaco ed Assessore alla cultura Dott.ssa Carmen Moliterno.

Presenti alla manifestazione, oltre al vicesindaco, il presidente del Consiglio Comunale Francesca Altomonte, i dirigenti scolastici, rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Comitato Gioia Tauro Odv.