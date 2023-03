convegno “Convivere con il rischio idrogeologico oggi in Calabria: un problema di conoscenza e di risorse”: il 4 marzo convegno a Taurianova

L’Ass.ne Calabria Condivisa organizza il convegno “Convivere con il rischio idrogeologico oggi in Calabria: un problema di conoscenza e di risorse”, sabato 4 marzo ore 09.00 presso la sala consiliare del Comune di Taurianova.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Taurianova, con gli Ordini Professionali dei Geologi, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, con il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con le Associazioni: CulturalMente, Comitato ProSalus di Palmi, Soroptimist Club Palmi, Kairòs, Maestrale, Fogghi di Luna, Un Ponte per l’Europa.

L’idea di realizzare il convegno, per come proposto dal responsabile dell’organizzazione tecnica Dott. Geologo Massimiliano Alessio, nasce dalla considerazione che la Calabria, per il suo assetto geologico, è frequentemente interessata da eventi di dissesto idrogeologico con conseguenti danni a infrastrutture e persone.

La finalità consiste nell’approfondire la conoscenza delle azioni e degli interventi già realizzati sul territorio comunale di Taurianova e su possibili ed ulteriori azioni/interventi da realizzare sul territorio della Piana di Gioia Tauro da parte delle amministrazioni pubbliche al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il tavolo dei relatori è composto dal Dott. Geologo Giulio Iovine (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria e primo ricercatore CNR-IRPI di Cosenza), dal Dott. Forestale Antonino Sgrò (Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria), dal Dott. Michele Folino-Gallo (Funzionario del Dipartimento regionale di Protezione Civile) e dall’ Arch. Antonino C. Bernava (Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Taurianova) ed, in qualità di moderatrice dell’incontro dall’Avv. Maria Teresa Santoro (Presidente del Soroptimist Club Palmi).

Interverranno, per i saluti istituzionali, l’Avv. Rocco Biasi, Sindaco del Comune di Taurianova, la Dott.ssa Chiara Ascone, Presidente dell’Ass.ne CulturalMente, ed i rappresentanti degli ordini professionali che hanno collaborato nell’organizzazione del convegno.

E’ previsto il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipanti iscritti agli Ordini Professionali dei Geologi; dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria; degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Reggio Calabria; dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria.