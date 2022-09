Lega Calabria: “Incontro domani a Rosarno (RC) dei candidati alla Camera ed al Senato con militanti, tesserati e simpatizzanti”

“Incontro domani 03 settembre, ore 18.30, a Rosarno tra i candidati al Parlamento, il partito e i militanti, tesserati e simpatizzanti, per un confronto sul progetto Calabria e sul programma elettorale della Lega. Un momento di discussione per mettere a punto la macchina elettorale e per iniziare il percorso di avvicinamento al voto. Parteciperanno: Franco Recupero, referente provinciale, Giuseppe Gelardi, consigliere regionale e presidente della Commissione Antimafia Regionale, Simona Loizzo, Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele, candidati al plurinominale alla Camera, e, ancora, Tilde Minasi, Fausto De Angelis e Caterina Capponi, candidati al plurinominale al Senato”.

Lo comunica in una nota il commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno.