Hospice “Via delle Stelle” di Reggio, Battaglia: “Nociti figura autorevole e garanzia di rilancio dell’eccellente lavoro svolto da Trapani Lombardo”

“Con la presidenza del dottor Vincenzo Nociti si apre per l’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria una nuova fase che segue la proficua opera intrapresa in questi anni, con grande tenacia, attaccamento e serietà, dal dottor Trapani Lombardo che ha egregiamente guidato questa importante realtà reggina riuscendo peraltro a far fronte alle tante criticità a cui la stessa struttura è andata incontro. Un doveroso ringraziamento, dunque, deve essere rivolto al presidente uscente per i significativi risultati conseguiti e per aver consolidato il ruolo e la presenza sul territorio di questo indispensabile luogo di cura e assistenza”.

E’ quanto afferma l’assessore comunale reggino candidato al Collegio Reggio-Jonica della Camera dei Deputati per il Partito Democratico, Domenico Battaglia, nel rivolgere il benvenuto al dottor Vincenzo Nociti, nuovo presidente della Fondazione “Hospice Via delle Stelle”.

“Sono certo – prosegue Battaglia – che la figura del dottor Nociti sia la migliore garanzia di prosecuzione ed ulteriore rilancio del percorso compiuto dall’Hospice in questi anni, in ragione delle indiscusse doti professionali e umane che caratterizzano il profilo del nuovo presidente. Occorre, tuttavia, che tale opera sia sempre sostenuta ed affiancata anche dalle istituzioni del territorio metropolitano e regionale e dalla stessa società civile. L’Hospice svolge, infatti, un’attività estremamente delicata, operando in un contesto della sanità profondamente segnato da sofferenza e dolore e pertanto occorre che tutti, ciascuno per il proprio ruolo, guardino a questa virtuosa realtà come ad un valore aggiunto all’interno della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, che occorre proteggere e sostenere in ogni modo. Al presidente Nociti e a tutto il personale che opera all’intero dell’Hospice, – conclude Battaglia – rinnovo pertanto il mio in bocca al lupo con l’impegno di camminare sempre al fianco di questa eccellenza sanitaria che da sempre rende onore alla città di Reggio Calabria”.