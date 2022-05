Reggio Calabria, Ripepi su stop Castore: “Questa amministrazione distrugge tutto, anche le proprie creature”

“Servizi essenziali paralizzati e lavoratori schiacciati dall’incertezza economica. L’amministratore di Castore sbotta e scrive a tutti per chiedere l’ultimo aiuto prima di crollare sotto il giogo della grave esposizione economica a cui la società, fiore all’occhiello di Falcomatà, è ormai esposta nei confronti di tutti i creditori.

Se al peggio non c’è mai fine, l’Amministrazione Falcomatà non smette di farci mancare drammatiche sorprese e questa volta, la mala gestio, si è abbattuta sulla società Castore, che si occupa della gestione dei servizi pubblici più importanti del Comune di Reggio Calabria, la quale, ha annunciato, qualche ora fa, la “sospensione delle attività non involgenti servizi essenziali e di pubblica incolumità”, in quanto l’Ente è in ritardo nei pagamenti tanto da aver creato una “gravissima situazione finanziaria” per la società”. Lo afferma in una nota il consigliere Massimo Ripepi.

“La situazione debitoria è talmente grave da rendere addirittura impossibile l’approvvigionamento delle materie prime necessarie per l’assolvimento dei servizi minimi: partendo dalla manutenzione del patrimonio arboreo a finire al rifacimento del manto stradale, sarà tutto bloccato a partire da lunedì 9 maggio 2022. Tra bilanci consuntivi mai approvati, interi quartieri a rischio di assenza di acqua, un porto ed un aeroporto destinati a perire, come se non bastasse per la povera Reggio, ormai ridotta ai minimi termini, arriva il colpo di grazia finale.

Eppure la classe dirigente non manca alle iniziative e agli eventi di copertina, tra annunci, premiazioni e inaugurazioni, dove tutto è fumo e niente è arrosto, la città se prima cadeva a pezzi, ora sta precipitando rovinosamente verso un baratro dal quale, se non si prenderanno i giusti provvedimenti nei giusti tempi, sarà troppo difficile risalirne.

Tutto ciò è palesemente sintomo di un’Amministrazione che di fatto si chiama così solo per facciata, ma che a livello pratico non amministra nulla e anzi distrugge tutto ciò che gestisce, abbandonando e non finanziando addirittura le sue stesse “creature”, come la società Castore in questione, che sono di vitale importanza per l’erogazione di servizi essenziali per la Città!

Oramai non si riesce più neanche a tenere il conto di tutte le cose che stanno sfuggendo dal controllo di questa classe dirigente, che si ostina a tacere e a giustificare meschinamente ogni cosa.

La città sta definitivamente morendo, – conclude la nota – e tutti continuano a scaricare le responsabilità quando le principali colpe di una città allo sbaraglio non sono di altri se non dell’Amministrazione più scadente ed incompetente della storia di Reggio Calabria!”.