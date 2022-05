Murales Corrireggio al Tempietto, il delegato allo Sport Latella: “Opera meravigliosa che celebra efficacemente l’anniversario dei Bronzi”

Il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, ha preso parte all’inaugurazione del murales dedicato ai Bronzi di Riace e realizzato, al Tempietto, dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, in occasione della “Corrireggio 2022” ed in collaborazione con Legambiente e Rfi.

«È un’opera meravigliosa», ha detto Latella aggiungendo: «Celebra, con efficacia, il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e si inserisce perfettamente nella strategia di rilancio dell’immagine della città attraverso la realizzazione di capolavori di street art». Nel ricordare i murales realizzati dal Comune a largo Botteghelle ed il diversi bandi della Città Metropolitana, promossi dal settore Cultura e dal consigliere Filippo Quartuccio, che hanno permesso di impreziosire le mura di numerosi Comuni del comprensorio, Latella ha ringraziato «Legambiente, l’Accademia ed Rfi che sono riusciti a infondere uno spiraglio di luce in un luogo che, presto, verrà interamente riqualificato».

«Arte e sport – ha aggiunto – sono un connubio vincente per creare percorsi culturali attrattivi e necessari a dare slancio al turismo ed all’economia cittadina. La stessa “Corrireggio”, negli anni, è diventata un appuntamento immancabile per molti atleti non soltanto reggini». Nell’occasione, il consigliere Latella ha informato che, a breve, tornerà ad essere installata la ruota panoramica ed ha spiegato: «Attraverso attrazioni ludiche e culturali si può davvero alimentare un circuito virtuoso che prescinde dai soli grandi eventi. È essenziale, dunque, riuscire a costruire luoghi d’interesse stabili e duraturi, come possono essere gli spazi decorati da graffiti, così da ampliare, ad ogni periodo dell’anno, l’offerta ai visitatori che vorranno scoprire e conoscere le bellezze di Reggio».