‘Ndrangheta nel Crotonese, colpo alla cosca Bagnato: confisca definitiva da oltre un milione di euro

Beni per oltre un milione di euro sono stati confiscati a esponenti della cosca Bagnato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno eseguito i provvedimenti, emessi dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro e divenuti irrevocabili a seguito della decisione della Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti di soggetti ritenuti vicini alla cosca di ‘ndrangheta attiva nel territorio di Roccabernarda.

Il provvedimento rappresenta l’esito finale di una complessa attività investigativa avviata nel 2017 e proseguita negli anni successivi, che ha consentito di ricostruire l’operatività della cosca Bagnato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale si sarebbe appropriato di terreni agricoli nel territorio di Roccabernarda attraverso intimidazioni e minacce ai legittimi proprietari.

Gli indagati avrebbero inoltre fatto ricorso a falsi testamenti e a dichiarazioni fittizie di usucapione, al fine di conferire una parvenza di legittimità alle acquisizioni illecite.

L’attività investigativa aveva già portato, il 5 dicembre 2020, all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti dei principali esponenti della cosca e al sequestro preventivo di 104 terreni agricoli, per un’estensione complessiva di circa 50 ettari, oltre a immobili e altri beni mobili.

La confisca definitiva riguarda ora 14 terreni agricoli per circa 9 ettari, un’abitazione con annesso magazzino, un trattore agricolo, attrezzature agricole, due rimesse, un capannone e diversi capi di bestiame bovino, per un valore complessivo superiore al milione di euro. Il provvedimento dispone inoltre la restituzione di 90 terreni agricoli ai legittimi aventi diritto.