Liberali verso il Como: il talento lascia il Catanzaro, operazione da 6 milioni

Il futuro di Mattia Liberali sembra essere lontano da Catanzaro. Il giovane trequartista è infatti a un passo dal trasferimento al Como, che avrebbe superato la concorrenza del Milan, deciso a riportarlo in rossonero.
Secondo le indiscrezioni di mercato, il classe 2007 avrebbe scelto il progetto tecnico del club lariano, guidato da Cesc Fàbregas, ritenendolo il contesto ideale per proseguire il proprio percorso di crescita.
L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa 6 milioni di euro. In virtù degli accordi stipulati al momento della precedente cessione, metà dell’importo sarà destinata al Milan, che aveva inserito una specifica clausola sul cartellino del giocatore.
Liberali, cresciuto nel settore giovanile rossonero e approdato al Catanzaro per maturare esperienza nel campionato di Serie B, si prepara così a una nuova tappa della sua carriera, con il trasferimento sulle rive del lago ormai vicino alla definizione.