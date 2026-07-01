Trasporto d’urgenza da Lamezia a Milano: 24enne trasferito in volo al Niguarda

Si è conclusa con successo l’operazione di trasferimento sanitario urgente che ha consentito a un giovane di 24 anni, ricoverato in gravi condizioni, di raggiungere l’ospedale Niguarda di Milano per ricevere cure specialistiche.

L’intervento è stato effettuato con un velivolo di Stato, attivato nell’ambito delle procedure previste per i trasporti sanitari d’urgenza. L’autorizzazione alla missione è stata rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le attività della flotta aerea destinata a questo tipo di operazioni.

L’attivazione del volo è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cosenza, inoltrata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano. Da qui è stato immediatamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, reparto dell’Aeronautica Militare che garantisce la prontezza operativa per le missioni di emergenza.

Il jet G650 ha raggiunto lo scalo di Lamezia Terme, dove il paziente, proveniente da una struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, è stato imbarcato insieme all’équipe medica incaricata di assisterlo durante il viaggio.

Una volta atterrato all’aeroporto di Milano Linate, il giovane è stato affidato ai sanitari del servizio di emergenza territoriale e trasferito in ambulanza all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.