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Calabria

L’UNUCI conferisce il Titolo di Socio Onorario e l’Attestato di Benemerenza al Presidente del CONI, Dott. Luciano Buonfiglio

Presso la prestigiosa Sala della Presidenza di Palazzo H, sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in Piazza Lauro De Bosis, si è svolta la cerimonia ufficiale nel corso della quale l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) ha conferito al Presidente del CONI, Dott. Luciano Buonfiglio, il Titolo di Socio Onorario e il relativo Attestato di Benemerenza, quale riconoscimento del suo straordinario impegno al servizio dello sport italiano e dei valori che esso esprime.

La cerimonia si è svolta alla presenza della Delegazione della Presidenza Nazionale UNUCI, composta dal Generale  Federico Sepe – Presidente Nazionale UNUCI, dal Generale Mauro Pergolesi – Tesoriere UNUCI, dal Generale Massimo Stigi – Responsabile dei Soci UNUCI e dal Capitano Marcello Boschi – Responsabile Nazionale del Settore Sport UNUCI.

Nel conferire il prestigioso riconoscimento, l’UNUCI ha espresso le seguenti motivazioni:

“L’UNUCI conferisce l’Attestato di Benemerenza e il Titolo di Socio Onorario al Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, quale autorevole interprete dei più alti valori dello sport italiano e per il costante impegno profuso, da atleta olimpico e da dirigente, nella promozione della disciplina, del senso del dovere, della lealtà e del servizio alla collettività, contribuendo a rafforzare, attraverso lo sport, i principi di cittadinanza responsabile, coesione nazionale e formazione delle giovani generazioni, in piena sintonia con gli ideali e le finalità dell’UNUCI.”

Con tale conferimento, l’UNUCI ha inteso rendere omaggio a una personalità che, nel corso della propria carriera di atleta olimpico e successivamente di dirigente sportivo, ha saputo incarnare con autorevolezza i valori dell’etica, della disciplina, della lealtà e del servizio al Paese, contribuendo in maniera significativa alla crescita del movimento sportivo nazionale e alla formazione delle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato come sport e istituzioni militari condividano una comune missione educativa, fondata sul rispetto delle regole, sul senso del dovere, sullo spirito di servizio e sulla coesione sociale, valori che costituiscono il patrimonio ideale sia del CONI sia dell’UNUCI.

Il Presidente Nazionale dell’UNUCI, Gen. Federico Sepe, nel consegnare il riconoscimento, ha sottolineato come la nomina del Presidente Luciano Buonfiglio a Socio Onorario rappresenti un significativo segno di vicinanza tra il mondo dello sport e quello delle istituzioni militari, accomunati dall’impegno nella formazione dei cittadini e nella promozione dei valori costituzionali e dell’amor di Patria.

La cerimonia ha inoltre rappresentato un’importante occasione per condividere un appuntamento di particolare rilievo per l’Associazione. L’UNUCI celebrerà infatti, il prossimo 25 novembre 2026, il centenario della propria costituzione, un traguardo di straordinario valore storico e istituzionale. Le celebrazioni ufficiali si svolgeranno nel prestigioso Salone d’Onore del CONI, una sede di assoluta eccellenza che testimonia la considerazione e la vicinanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nei confronti dell’Associazione.

Per l’UNUCI costituisce motivo di grande orgoglio poter commemorare i propri cento anni di storia in una cornice così autorevole, simbolo dello sport italiano e dei suoi più alti valori. La ricorrenza rappresenterà un momento di riflessione sul patrimonio morale e istituzionale dell’Associazione, nonché un’occasione per riaffermare il ruolo svolto dagli Ufficiali in congedo al servizio della Nazione, nel solco dei principi di lealtà, disciplina, solidarietà e cittadinanza attiva.

La cerimonia del 30 giugno ha così assunto anche il significato di una tappa significativa nel percorso che condurrà alle celebrazioni del Centenario, rafforzando ulteriormente il rapporto di collaborazione tra l’UNUCI e il CONI, accomunati dalla promozione dello sport quale strumento di crescita civile, educativa e sociale.

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