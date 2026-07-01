Cirò: il 25esimo anniversario di sacerdozio di don Massimo Sorrentino

Una targa ricordo speciale, impreziosita dallo stemma della Città e dall’effige di Luigi Lilio, l’illustre astronomo di Cirò che donò al mondo il Calendario. È questo il significativo omaggio che l’Amministrazione Comunale ha voluto tributare a Don Massimo Sorrentino in occasione del suo 25esimo anniversario di sacerdozio, da oltre tre anni alla guida spirituale della comunità locale.

Si tratta di un gesto profondamente simbolico — ha sottolineato il Sindaco Mario Sculco, intervenendo durante la solenne celebrazione — volto a legare indissolubilmente il ministero del nostro Parroco alla storia, alle radici e all’identità del nostro borgo.

A Don Massimo – ha aggiunto – rinnoviamo il nostro grazie per il generoso servizio svolto con fede, umiltà e amore. Siamo fieri di averlo come guida spirituale della nostra comunità e gli auguriamo di continuare il suo cammino accanto ai cirotani, accompagnando la nostra comunità con serenità, pace e speranza.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi fedeli, provenienti anche dalle comunità precedente guidate dal sacerdote, oltre ad associazioni, gruppi parrocchiali, rappresentanti dell’Unitalsi, il coro e diversi sacerdoti del territorio.