Gionata Mirai in concerto per Note al margine #54: il 5 luglio a Maida

Domenica 5 luglio, presso il microbirrificio artigianale OBL di Maida, Note Al Margine organizza il live di Gionata Mirai, chitarrista tra i più stimati della scena alternative italiana, già tra i fondatori de Il Teatro degli orrori.

L’appuntamento (il numero 54 della rassegna Note Al Margine) in questa occasione sarà doppio, dal momento che l’esibizione di Gionata Mirai sarà preceduta da quella di Aquerell, alias Luca Vittorino, musicista lametino autore di una originale sperimentazione a cavallo tra cantautorato, folk e lo-fi.

Note Al Margine è un collettivo che punta a proporre musica di qualità, portando anche a Sud il meglio della musica indipendente italiana (e non solo). Una delle sue caratteristiche sin dalla nascita, risalente esattamente a venti anni fa, sono le collaborazioni con diverse realtà del territorio, che permettono alla rassegna di abitare spazi sempre differenti, scelti anche in base alla natura del singolo evento proposto e alla disponibilità delle diverse location a condividere le tappe del suo originale e ricercato viaggio musicale.

Il microbirrificio OBL, sito nelle vicinanze del centro commerciale I due mari, offre un’atmosfera rilassata, originale e lontana dai soliti posti, e per questa serata organizzata da Note Al Margine, si avvarrà della collaborazione del locale lametino Il Santo Bevitore, dove lo scorso 13 giugno si è svolto l’acclamato live del duo Bologna Violenta, uno dei più partecipati eventi della rassegna.

Il protagonista di questo cinquantaquattresimo appuntamento, Gionata Mirai, era stato già ospite di Note Al Margine nel 2008, insieme al suo power trio Super Elastic Bubble Plastic, con il quale ha calcato i più importanti palchi della penisola. Erano proprio quelli gli anni in cui Gionata, insieme a Pierpaolo Capovilla, Francesco “Franz” Valente e Giulio Ragno Favero, dava vita a Il Teatro degli orrori. La loro sarà una vertiginosa ascesa al gotha del rock italiano, mentre nel frattempo Gionata realizza anche un altro disco con i Super Elastic Bubble Plastic. Decide poi di tornare alle proprie origini ed iniziare un percorso molto più intimo rispetto al clamore delle esperienze precedenti. Pubblica infatti “Allusioni”, una lunga suite per chitarra a dodici corde in cinque movimenti. Il suo secondo lavoro, “Nelle mani”, esce nel 2017, mentre nel 2023 ﬁrma la colonna sonora di “Dallarte”, documentario su Lucio Dalla diretto da Jonny Costantino. In questo nuovo tour Gionata Mirai presenta “Primitivo”, il suo terzo disco solista, uscito il 24 aprile per La Tempesta e DOC Records.

Aquerell debutta come solista nel 2021 con un EP dal titolo “Amalia”, dopo aver militato in diverse formazioni lametine. Tra le sue tappe di maggior successo c’è “Rosa/Rivera”, uno split dedicato al poeta Franco Costabile nel centenario della nascita, realizzato insieme a Francesco Strangis. Il brano “Rosa” è anche il primo estratto del suo ultimo album dal titolo “Jiurrandea” (2025). La copertina di “Jiurrandea”, realizzata dall’artista Pasquale De Sensi, è stata selezionata tra i finalisti dell’edizione 2025 del Best Art Vinyl Italia, il premio che celebra le più belle copertine di dischi uscite in Italia durante l’anno, ed è stata esposta in diverse mostre.

L’ingresso all’evento è libero.