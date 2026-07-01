Crotone: regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Sandro Cretella ha dato mandato agli uffici ai fini della predisposizione di un regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

Entro pochi giorni verrà approvata in Giunta Comunale una proposta di regolamento comunale da sottoporre alla successiva cognizione del consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Si tratta di uno strumento di cui l’amministrazione non ha mai disposto, fondamentale per regolamentare gli interventi di rottura del suolo pubblico da parte di soggetti terzi così come già in uso in varie città virtuose.

In merito all’iniziativa il vicesindaco Cretella dichiara: “l’ormai continuo avvicendarsi di interventi d’urgenza e programmati di rottura del suolo pubblico arreca gravi pregiudizi al decoro urbano e alla viabilità cittadina. È necessario regolamentare in maniera quanto più stringente possibile tali interventi. L’esigenza di assicurare servizi tecnici e tecnologici deve essere necessariamente contemperata con il diritto ad un ripristino integrale ed a regola d’arte del suolo danneggiato. I tempi degli interventi devono essere certi e serrati e le modalità di ripristino delle carreggiate danneggiate devono essere definite in maniera tale da assicurare decoro e sicurezza del traffico veicolare. Saranno previste penalità e sanzioni per le società che non ottemperino alle prescrizioni del regolamento. Ringrazio da subito il dirigente del settore 5, ing. Salvatore Gangemi e tutto il personale coinvolto nell’attività di stesura del regolamento”.