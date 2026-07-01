Rottamazione Quinquies, l’ex assessore Giampà: “Il Comune di Girifalco colga subito questa opportunità per cittadini e bilanci”

«La recente proroga al 31 luglio 2026 del termine entro il quale i Comuni possono deliberare l’adesione alla cosiddetta Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione che merita la massima attenzione da parte della nuova Amministrazione comunale di Girifalco». Lo dichiara in una nota Domenico Giampà, già Assessore al Bilancio del Comune di Girifalco.

Lo strumento, previsto dal legislatore, permette agli enti locali di offrire ai contribuenti la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione. Una misura che, come sottolinea l’ex assessore, si muove in una doppia direzione: «Favorisce il recupero delle entrate comunali e, al tempo stesso, alleggerisce il peso economico per cittadini e imprese».

«Da ex Assessore al Bilancio – continua Giampà – ritengo doveroso rivolgere un appello alla nuova Amministrazione affinché valuti con tempestività l’adozione della deliberazione necessaria entro il termine previsto dalla legge. L’adesione alla misura potrebbe infatti produrre un duplice beneficio: da un lato consentire a molti contribuenti di regolarizzare la propria posizione a condizioni più favorevoli; dall’altro permettere al Comune di incrementare la riscossione di crediti che, diversamente, rischierebbero di rimanere inesigibili o di difficile recupero».

Secondo Giampà, i principi di una sana gestione finanziaria devono superare le divisioni di parte: «La buona amministrazione impone di cogliere tutte le opportunità che la normativa mette a disposizione quando queste possono contribuire a rafforzare gli equilibri finanziari dell’ente e a instaurare un rapporto più collaborativo tra amministrazione e cittadini. L’auspicio è che il Consiglio comunale possa esaminare la questione con senso di responsabilità e senza contrapposizioni politiche, valutando esclusivamente l’interesse della comunità di Girifalco».

«Le occasioni offerte dalla legge hanno una scadenza – conclude l’ex Assessore – e in questo caso il termine è fissato al 31 luglio 2026. Per questo motivo è importante che ogni valutazione venga compiuta in tempi rapidi, nell’interesse del Comune e dei suoi cittadini».