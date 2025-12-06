B&B costruito a ridosso del mare: sequestro a Cirò Marina (KR)

Una struttura in cemento armato, con tre piani fuori terra, per una superfice complessiva di 600 metri quadri, con un volume di circa 1000 metri cubi da destinare a struttura ricettiva bed & breakfast, ma realizzata nella fascia di rispetto dei trecento metri dalla battigia. E’ quello che ha scoperto il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza che, al termine di una indagine, ha eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip di Crotone.

L’immobile e’ stato realizzato abusivamente nel territorio di Ciro’ Marina, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Catanzaro e Crotone. La scoperta e’ avvenuta grazie a un monitoraggio aereo della costa crotonese eseguito dallo speciale Reparto dell’Arma con la collaborazione dell’8 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, e rientra in un piu’ ampio contesto di attivita’ preventive e repressive delle condotte illecite perpetrate contro il patrimonio paesaggistico.