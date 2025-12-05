Cirò (Kr), nuovi loculi cimiteriali a Sant’Agata d’Esaro. Sculco, “Affrontata un’emergenza rimasta irrisolta per anni”

“È in corso di realizzazione la costruzione di oltre cento nuovi loculi cimiteriali. Una nuova opera pubblica che risponde a una delle esigenze più urgenti della comunità. L’intervento, finanziato con circa 120 mila euro ottenuti attraverso un bando pubblico, segna un nuovo passo avanti nella modernizzazione e nella riqualificazione delle aree comunali dedicate ai servizi essenziali”.

È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco sottolineando come l’Amministrazione, in piena sintonia con l’Ufficio tecnico comunale, abbia scelto una soluzione rapida e funzionale. Si tratta, infatti, di loculi prefabbricati che consentiranno di ridurre i tempi di esecuzione e garantire da subito nuovi spazi. Gli interventi interesseranno tre aree distinte del cimitero comunale, dove verranno collocate le nuove strutture.

“La disponibilità di loculi era ormai ridotta al minimo – dichiara il Primo cittadino – e questo rappresentava un problema grave, rimasto irrisolto per troppo tempo. Questa Amministrazione comunale, quindi, si è impegnata con forza per dare una risposta concreta a un’esigenza collettiva e di rispetto verso la nostra comunità. Siamo orgogliosi di aver avviato un intervento che non solo risolve una criticità, ma restituisce decoro e funzionalità a un luogo caro a tutti”.

In parallelo, l’Esecutivo civico – sempre in collaborazione con l’Ufficio tecnico – sta predisponendo un progetto per la realizzazione di nuove edicole funerarie da 3 a 6 posti e di cappelle gentilizie, per rispondere alla numerosa lista di attesa dei cittadini che da tempo ne fanno richiesta.

“Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione costante ai bisogni reali della cittadinanza, scegliendo la via dei fatti e del lavoro silenzioso ma concreto. La fiducia dei cittadini si conquista così – conclude Sculco – mantenendo gli impegni, rispettando le promesse e operando con serietà per migliorare, giorno dopo giorno, la qualità dei servizi pubblici”.