Donazione sangue: Marrelli Health di Crotone lancia un appello salva-vita

Il Marrelli Health lancia un appello urgente alla solidarietà e al senso civico di tutta la comunità di Crotone e provincia: c’è una grave e crescente carenza di sangue, una situazione che mette a rischio la possibilità di eseguire interventi chirurgici urgenti e di garantire le terapie salvavita per i pazienti più fragili.

La situazione è critica. Negli ultimi giorni, il consumo di sacche di sangue presso la struttura del Marrelli Hospital è stato eccezionalmente elevato, a causa dell’aumento di pazienti oncologici e della gestione di numerosi casi gravi che richiedono trasfusioni continue. Solo due giorni fa, per poter garantire un intervento urgente e non rimandabile, l’Asp di Crotone ha fatto arrivare delle sacche di sangue direttamente da Lamezia Terme. L’ingente lavoro quotidiano svolto dal Servizio ImmunoTrasfusionale (SIT), dell’Ospedale di Crotone e dall’Avis sezione di Crotone deve essere sempre accompagnato dalla volontà di liberi cittadini che aiutano e supportano questa attività con la loro donazione.

Senza un adeguato approvvigionamento di sangue, alcuni interventi chirurgici urgenti rischiano di dover essere posticipati, con conseguenze potenzialmente drammatiche per la salute dei pazienti, sia presso la nostra struttura che presso il nosocomio cittadino “San Giovanni di Dio”.

Per questo motivo, il Marrelli Health insieme all’AVIS lanciano un accorato appello ed invitano l’intera cittadinanza a compiere un gesto semplice ma di valore inestimabile: donare il sangue.

Per rendere la donazione accessibile e agevole, il Marrelli Hospital ospiterà l’autoemoteca dell’AVIS lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 7:30, proprio davanti alla struttura ospedaliera. Sarà un’occasione imperdibile per tutti i collaboratori del Gruppo Marrelli e per l’intera cittadinanza di Crotone e provincia di compiere un gesto di altruismo che può fare la differenza.

La solidarietà è una catena che non deve spezzarsi. Contiamo sulla vostra sensibilità e sul vostro gesto altruistico per garantire che nessuno debba aspettare le cure di cui ha disperatamente bisogno.