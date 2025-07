Fiamme assediano condominio alla periferia sud di Crotone: evitato il peggio da intervento vigili del fuoco

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte di vigili del fuoco e Polizia di Stato ha messo a repentaglio l’incolumita’ di alcuni residenti di un condominio alla periferia sud di Crotone. Il fuoco si e’ sviluppato da una catasta di pedane in legno minacciando le abitazioni fino al terzo piano dell’immobile.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre, ha evitato il peggio. L’incendio e’ divampato in contemporanea in un terreno disseminato di sterpaglie adiacente all’edificio e sul marciapiede, distante circa 50 metri, lungo il quale erano collocate le pedane di legno e cassette di plastica.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone hanno dovuto agire contemporaneamente sui due fronti spegnendo l’incendio delle sterpaglie per evitare che arrivasse agli altri condomini situati nella zona e domando le fiamme che avevano raggiunto i piani alti dell’edificio mentre gli abitanti uscivano dal palazzo per mettersi al sicuro. Sul posto anche alcune pattuglie della squadra volanti della questura di Crotone per i rilievi di rito, anche attraverso l’uso dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.