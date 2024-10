Rapinatori in trasferta da Crotone tentano colpo a Valenza. Due arresti da parte dei carabinieri

Rapinatori in trasferta dalla provincia di Crotone per dare l’assalto a un laboratorio orafo di Valenza (Alessandria). È quanto hanno scoperto i carabinieri, che hanno arrestato un 23enne e un 34enne per tentata rapina pluriaggravata; entrambi sono ora ai domiciliari. Il ‘colpo’ risale al 29 agosto. Ad agire sarebbero stati in quattro. Uno di loro si è presentato all’ingresso affermando di dover consegnare un pacco per farsi aprire la porta. Le commesse però hanno notato un gruppetto di persone con il volto coperto e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e una pattuglia, dopo un breve inseguimento in auto, ha bloccato due dei fuggitivi, che erano scesi dalla vettura e avevano tentato di far perdere le proprie tracce a piedi prendendo direzioni diverse. Sul mezzo sono stati trovati un pacchetto e una maschera di carnevale. Le indagini proseguono per individuare gli altri due partecipanti all’azione, che sono scappati servendosi di una seconda automobile.