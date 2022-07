Junior Messias rimane in rossonero. Lo annuncia il Milan in una nota sul proprio sito in cui spiega di aver “acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L’attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024”. A celebrare la firma dell’attaccante un video omozionale pubblicato sui social con i gol e le dichiarazioni della passata stagione, fino alla vittoria dello scudetto.