Auto in fiamme nella notte a Rossano, indagano i carabinieri

Un’auto Opel Zafira di proprietà di un uomo di nazionalità tunisina è stata completamente distrutta da un incendio la cui natura è al vaglio dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno all’una della notte scorsa quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto. L’auto era parcheggiata in una via periferica del Comune di Corigliano-Rossano nell’area urbana di Rossano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno avviato le indagini per stabilire la natura dell’incendio. Al momento dell’intervento non è stato trovato alcun elemento per accertare la causa, ma non è esclusa l’origine dolosa.