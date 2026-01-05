Cerisano avvia la manifestazione di interesse per la gestione di Palazzo Sersale

Il Comune di Cerisano ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di facility management di Palazzo Sersale, uno dei beni di maggiore rilevanza storica e culturale del territorio. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto Cerisano Factory, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicate all’attrattività dei borghi storici, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione e la gestione qualificata del patrimonio pubblico. L’amministrazione comunale invita aziende e professionisti in possesso dei requisiti richiesti a partecipare all’indagine di mercato attraverso il portale TRASPARE della Centrale Unica di Committenza (CUC) Serre.

La procedura, interamente svolta in modalità telematica, è finalizzata a individuare operatori economici interessati alla gestione e manutenzione degli spazi del palazzo, garantendo criteri di trasparenza, tracciabilità e sicurezza in tutte le fasi di partecipazione. Per prendere parte alla manifestazione di interesse è necessario essere abilitati alla piattaforma TRASPARE, disporre di firma digitale e di adeguate attrezzature informatiche. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il sistema elettronico entro il termine fissato alle ore 12.00 dell’8 gennaio 2026. Il portale accompagna gli operatori dalla fase di registrazione fino all’invio della candidatura, secondo le modalità indicate nel manuale operativo.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Cerisano, orientata al miglioramento dei servizi offerti alla comunità e alla creazione di condizioni favorevoli per uno sviluppo sostenibile e integrato. La gestione efficiente di Palazzo Sersale rappresenta un tassello centrale nel percorso di rilancio del borgo, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e con le politiche europee di rigenerazione dei centri storici. Il Comune di Cerisano rende noto che per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile fare riferimento alla documentazione disponibile sulla piattaforma telematica. L’ente resta a disposizione delle imprese interessate per accompagnare la partecipazione alla procedura e favorire una corretta e ampia adesione all’avviso pubblico.