Per l’Epifania, la festa dell’infanzia missionaria, il Comitato provinciale Unicef incontra l’Arcivescovo di Cosenza

In occasione dell’Epifania, il Comitato provinciale UNICEF di Cosenza ha incontrato l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Monsignor Checchinato per un momento di dialogo e condivisione profonda.

Per la Chiesa, l’Epifania richiama il valore dell’infanzia missionaria: è la manifestazione di una speranza che nasce piccola, fragile, ma capace di parlare a tutti. È il tempo in cui i bambini diventano segno e centro di un messaggio universale di pace, accoglienza e vita.

Durante l’incontro si è parlato di famiglia, del significato della nascita e del dono della vita, temi che uniscono il messaggio evangelico all’impegno quotidiano di UNICEF per ogni bambina e ogni bambino.

L’Arcivescovo Checchinato ha condiviso la sua toccante esperienza in Africa, dove ha visto da vicino le tante emergenze che colpiscono l’infanzia, a partire dalla drammatica mancanza di acqua e di cibo. Un richiamo forte alla responsabilità di tutti, sintetizzato nei tre verbi che iniziano per R: ridurre, riusare, riciclare, per custodire il futuro dei più piccoli.

Sono state donato all’Arcivescovo le speciali ‘Pigotte Unicef’ raffiguranti i tre Re Magi, simbolo di un cammino che continua ancora oggi, guidato dalla luce dei diritti dei bambini. Il Vescovo ha infine ricordato come un pittore dei primi del Quattrocento abbia rappresentato i Magi includendo anche una figura femminile, segno di uno sguardo aperto e inclusivo già allora.

Perché ogni Epifania è una rivelazione: quando mettiamo i bambini al centro, il mondo può davvero cambiare.

Il Comitato provinciale Unicef, guidato dalla presidente Monica Perri, è stato rappresentato per l’occasione anche dalla segretaria Ida Mancuso e dalle volontarie Daniela Biondi, Angelina Carbone, Lisa Ficara, Marzia Nigro, Maria Cristina Parise, Emilia Rosellina Pietramala insieme ad Elsa Cozza ed all’autrice delle speciali Pigotte donate al Vescovo Ines Gangitano.

Per continuare a celebrare il senso più profondo delle festa, il Comitato Unicef – Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, come consuetudine, farà visita nelle prossime ore ai piccoli ospiti di una Casa Famiglia del Comune di Cosenza e nel mese di gennaio si intratterrà con i minori di altre realtà della provincia.