Nicodemo Podella confermato alla presidenza di Cia-Agricoltori Italiani Calabria

Nicodemo Podella è stato confermato alla presidenza di Cia-Agricoltori Italiani Calabria. Si è svolta infatti sabato scorso a Lamezia Terme la IX assemblea elettiva regionale, alla presenza del direttore nazionale Maurizio Scaccia e di numerosi rappresentanti istituzionali, che ha confermato con ampio consenso Podella alla presidenza, rinnovandogli la fiducia per i prossimi quattro anni.

Presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, i direttori generali dei dipartimenti Agricoltura e Ambiente, il commissario Arcea e commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, e tanti rappresentanti delle principali realtà del settore. Nel suo intervento Podella ha delineato le linee guida del nuovo mandato, ponendo al centro la salvaguardia del territorio come “elemento imprescindibile” per il futuro dell’agricoltura calabrese.

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione della fauna selvatica e alla manutenzione di fiumi e canali, “strumenti fondamentali” per contrastare il rischio di dissesto idrogeologico. “Un impegno che mira a rafforzare il presidio delle aree rurali e a garantire maggiore sicurezza alle imprese agricole, sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici”, è stato sottolineato.

Tra i temi prioritari emersi nel corso dell’assemblea la gestione della risorsa idrica, indicata come “leva strategica per lo sviluppo del comparto”. Podella ha sottolineato “la necessità di una gestione più efficiente degli invasi e di politiche strutturali capaci di affrontare la siccità, garantendo acqua per uso potabile e agricolo”.

Sul fronte istituzionale, l’attenzione si è concentrata su enti e consorzi, con l’obiettivo di “rafforzarne trasparenza e funzionalità”. Tra le proposte il miglioramento della gestione degli Atc, il ritorno dell’Ara sotto il controllo degli allevatori e un nuovo percorso di sostenibilità per il Consorzio di bonifica della Calabria.