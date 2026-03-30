Coppa Calabria Sensation Profumerie, serie D maschile: trionfo della Don Russo Elio Group Cetraro

Dopo Reggio Calabria e Siderno, le Final Four di Coppa Calabria – Sensation Profumerie hanno fatto tappa nella provincia di Cosenza. Al Pala Giordanelli è andata in scena la serie D maschile, memorial “Giancarlo Naso”: a conquistare il trofeo sono stati i padroni di casa della Don Russo Elio Group Cetraro che, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, hanno superato il Volley Pianopoli con il punteggio di 3-1. Sono stati due giorni di partite davvero divertenti e in alcuni tratti vibranti con le quattro squadre ai nastri di partenza della competizione che hanno lottato con grande intensità. E’ stato il capitano cetrarese Francesco Piazza ad alzare la coppa al cielo regalando una bella emozione a tutto il gruppo della Don Russo Elio Group e al pubblico presente.

Al termine della finale si è svolta la cerimonia di premiazione delle squadre e degli ufficiali di gara. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, i consiglieri regionali della Fipav Calabria, Francesco Aulicino e Romina Pioli, i presidenti dei comitati territoriali della Fipav Cosenza, Giovanni Guida, e Calabria Centro, Francesco Strangis, i consiglieri della Fipav Cosenza, Pasquale Amodio e Francesca Raschellà, il responsabile del CQR (Centro di Qualificazione Regionale) Calabria, Roberto Panzarella.

I premi individuali:

Premio fair-play: Marco Saffioti (Volley Pianopoli)

Premio miglior libero: Domenico Piazza (Don Russo Elio Group Cetraro)

Premio miglior schiacciatore: Samuele Brusca (Don Russo Elio Group Cetraro)

Premio miglior centrale: Marco Saffioti (Volley Pianopoli)

Premio miglior palleggiatore: Francesco Piazza (Don Russo Elio Group Cetraro)

Premio MVP: Samuele Brusca (Don Russo Elio Group Cetraro)

I risultati:

Prima semifinale: Don Russo Elio Group Cetraro – Umipas Volley Academy Bisignano 3-1 (24-26, 25-15, 25-20, 25-20)

Seconda semifinale: Volley Pianopoli – La Boschiva Volley San Giovanni in Fiore 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 26-24)

Finale: Don Russo Elio Group Cetraro – Volley Pianopoli 3-1 (25-20, 23-25, 25-18, 25-23).