Parole che salvano: il teatro di Lucilla Giagnoni conquista Lamezia

C’era tanta attesa per il secondo appuntamento della rassegna Il Sabato del Villaggio, svoltosi sabato 28 marzo 2026 nella seicentesca chiesa barocca di San Domenico a Lamezia Terme, attesa abbondantemente ripagata dalla performance della protagonista, l’attrice Lucilla Giagnoni.

Formatasi alla scuola di Vittorio Gassman, Lucilla Giagnoni è oggi una delle voci più intense del teatro italiano, anche come autrice dei propri spettacoli. Tra i suoi lavori più noti si ricordano «Vergine Madre», «Apocalisse» ed «Ecce Homo», opere nelle quali fonde mirabilmente la letteratura con la riflessione sulla vita.

Durante l’incontro lametino, l’attrice ha regalato al pubblico una serata intensa e coinvolgente, recitando e commentando celebri passi di autori italiani e internazionali, da Dante a Giacomo Leopardi, da Etty Hillesum a Emily Dickinson, e invitando a riflettere sul valore della speranza. Attraverso la forza della parola poetica, ha sottolineato come la letteratura rappresenti uno strumento fondamentale per comprendere la realtà e affrontare le difficoltà della vita, arrivando ad affermare che essa è «la forma radicale di speranza».

Il prossimo appuntamento del Sabato del Villaggio, ha annunciato a fine serata il direttore artistico Raffaele Gaetano, è fissato per sabato 18 aprile, quando sarà ospite l’attore Luca Zingaretti, artista di gran fama, amatissimo anche dal grande pubblico della televisione come interprete del commissario Montalbano.