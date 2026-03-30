Tropea scende in piazza per difendere la sanità pubblica: manifestazione il 28 aprile

In data 28 aprile 2026, il Comitato Costa degli dei invita tutti i cittadini, le associazioni, le forze sociali e politiche alla manifestazione che avrà luogo in Tropea con partenza dall’ospedale alle ore 9.30, per rivendicare e difendere con forza e con un’unica voce il diritto alle cure che viene messo in discussione con i continui tagli alla sanità pubblica. Negli anni abbiamo visto progressivamente diminuire i già carenti servizi finora erogati dall’ASP di Vibo Valentia causando un disagio nella popolazione che diventa sempre più grave e che spinge molti a rinunciare alle cure, sia per motivi economici sia per difficoltà ad avere risposte in tempi consoni.

Rivendichiamo – si legge in un comunicato stampa – le necessarie risorse economiche per assunzioni a tempo indeterminato di personale medico e paramedico, per mantenere in piena efficienza ciò che già è presente nel nostro ospedale a Tropea, chiediamo un pronto soccorso sicuro, con le necessarie figure specialistiche di supporto e funzionante h24.

Tante sono state le iniziative del comitato, composto da cittadini, ricordiamo un documento con osservazioni e proposte scaturite da un monitoraggio continuo delle attività presenti in ospedale e negli ambulatori che è iniziato nell’anno 2023; il documento che ha consentito di avere numerosi incontri con i vertici ASP che continuano, oltre a numerosi incontri pubblici molto partecipati.

Tropea e il comprensorio hanno necessità di maggiore attenzione per il ruolo trainante che la cittadina ha conquistato diventando “capitale del turismo” conosciuta a livello internazionale.

Basta ai tagli e al piano di rientro che da OLTRE 15 ANNI SCHIACCIA SENZA SOLUZIONE QUESTI TERRITORI con pesi non più sostenibili dalla cittadinanza.