Auto distrutta da un incendio a Vibo Marina: indagini in corso

Un’auto è stata completamente distrutta da un incendio, a Vibo Valentia, divampato nelle scorse ore nella frazione costiera di Vibo Marina. Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero interessato una Bmw parcheggiata lungo una strada della zona, proprio sotto l’abitazione del proprietario.

L’incendio, sviluppatosi rapidamente, ha devastato il veicolo rendendolo irrecuperabile. Tra le ipotesi, al vaglio degli investigatori, non si esclude l’origine dolosa.

Sul posto sarebbero stati rinvenuti elementi riconducibili all’utilizzo di una bottiglia contenente liquido infiammabile. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il proprietario del veicolo è stato ascoltato dagli investigatori. Al momento nessuna pista viene esclusa e gli accertamenti proseguono per individuare eventuali responsabilità.