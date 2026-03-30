Inaugurato il nuovo reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto all’ospedale di Cosenza

Quattordici posti letto, due dedicati ai pazienti trapiantati, spazi adeguati e letti monitorati. Sono questi gli aspetti principali del nuovo reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’ospedale Annunziata di Cosenza, diretto dal professore Michele Provenzano e inaugurato stamani.

“Uno degli aspetti fondamentali – ha detto Provenzano – è l’umanizzazione delle cure. Con spazi di lavoro adeguati e una giusta privacy tra i pazienti. Il tutto supportato dalla tecnologia. Infatti, ogni letto è dotato di un monitor che consente di rilevare i parametri cardiaci respiratori e la pressione arteriosa. Lo stesso monitor è collegato ad una unità centrale presente in una stanza che consente di tenere traccia di tutti i pazienti h24”. All’inaugurazione dei nuovi spazi del reparto di Nefrologia, che prevede anche un’area relax e un giardino esterno in via di ultimazione, hanno partecipato Vitaliano De Salazar, direttore generale dell’Asp di Cosenza, e il rettore dell’Unical Gianluigi Greco.

“Un reparto all’avanguardia – ha dichiarato De Salazar – realizzato con un impegno di spesa che non grava sui bilanci regionali, ma sui fondi europei. Un reparto già pronto per accogliere nei prossimi giorni i pazienti. L’aspetto fondamentale è che oggi abbiamo due posti letto dedicati ai trapiantati. Proseguiamo nella nostra di mission di cambiare e migliorare la sanità calabrese e per questo devo dire grazie a tutti coloro i quali mi supportano nella realizzazione del progetto”.

Soddisfazione ha espresso il rettore dell’Unical che ha parlato di un “cambio della narrazione della sanità calabrese. I pazienti possono contare su un reparto di primissimo ordine con apparecchiature moderne per consentire anche ai nostri specializzandi di crescere in un ambiente proiettato verso il futuro”.