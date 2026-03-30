Comitato PA: “Nemmeno un infarto smuove le vostre coscienze? Appello a Cirillo e Occhiuto”

“Un precario della sanità, idoneo, è stato colpito da infarto per lo stress ma nemmeno un infarto, fortunatamente non letale, smuove la coscienza della politica.

Cosa ci vorrebbe ad approvare la proposta di legge regionale sugli idonei? Niente. È perfettamente in linea con la costituzione.

Il presidente del Consiglio regionale, on. Cirillo, dovrebbe farla propria.

Non è che è colpa della politica se succede una disgrazia ma alla politica si chiede attenzione e sensibilità.

Davvero non conta la vita delle persone e non contano i loro diritti?

La Regione ha approvato il nuovo Piao. Ebbene contempli l’ingresso degli idonei.

Il silenzio mortifica le persone”.

Così in una nota il Comitato PA Calabria.