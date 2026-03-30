Incarnato (Avanti Psi): “Possibile che FI maturi l’idea di staccarsi dalla destra”

“La politica nazionale è in subbuglio dopo il referendum. Credo sia possibile immaginare che dentro Forza Italia maturi il convincimento di una svolta liberale che porti a una riflessione. In Europa il Ppe governa insieme ai socialisti e questo dovrebbe far riflettere. A mio avviso è possibile che Forza Italia maturi l’idea di staccarsi dalla destra”. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Avanti Psi Luigi incarnato.

“Per questo è necessario che le forze riformiste dialoghino con Forza Italia cercando punti di confronto e di contatto. Per quanto riguarda la Calabria noi siamo opposizione ma proponiamo cose concrete. Vogliamo una sanità realmente efficiente e diciamo che è tempo di pensare agli idonei calabresi. Ho letto che uno di loro ha avuto un malore e questo deve indurci ad agire concretamente”, conclude Incarnato.