AMA Calabria, Massimiliano Gallo e il suo “Malinconico” in scena a Lamezia Terme

Un personaggio che esce dalle pagine dei libri e dallo schermo della televisione per prendere vita sul palcoscenico. “Malinconico – Moderatamente felice” sarà la commedia che metterà il sigillo finale alla stagione teatrale lametina di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. Per celebrare la chiusura del cartellone è stato scelto uno spettacolo capace di conquistare il pubblico, anche grazie alla presenza di un protagonista amatissimo come Massimiliano Gallo. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile, alle ore 21, sul palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

La dichiarazione di Francescantonio Pollice

«Chiudere la programmazione a Lamezia Terme con Massimiliano Gallo, oltre ad essere una scelta che ci inorgoglisce, è anche un atto d’amore verso il nostro pubblico. “Malinconico – Moderatamente felice” incarna perfettamente lo spirito che ha animato quest’anno: la ricerca di una qualità che sappia parlare al cuore delle persone, unendo intrattenimento e spessore intellettuale».

L’opera che unisce letteratura, televisione e teatro

C’è un filo invisibile che lega le storie che toccano l’anima. Lo fanno nei libri, si insinuano nelle serie televisive che guardiamo la sera e, quando sono abbastanza forti, arrivano fino al palcoscenico per vivere una dimensione più reale. “Malinconico – Moderatamente felice” è tutto questo: un viaggio che parte dalla penna brillante di Diego De Silva, passa per la serie televisiva “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, in cui Massimiliano Gallo ha conquistato il pubblico con un’interpretazione indimenticabile, arrivando al teatro, in un’opera scritta a quattro mani dagli stessi De Silva e Gallo. È un incontro artistico raro, in grado di decodificare l’anima moderna attraverso l’ironia e la riflessione esistenziale.

Malinconico, il protagonista assoluto

Sul palco, Massimiliano Gallo non interpreterà soltanto Malinconico ma, nel doppio ruolo di attore e regista, ci accompagnerà dentro l’universo di questo avvocato semi-disoccupato e filosofo del quotidiano, un uomo che inciampa, si rialza, osserva il mondo con un sorriso lieve e una malinconia capace di curare le ferite dell’anima con il balsamo dell’intelligenza. Attraverso di lui, Gallo ci mostrerà le nevrosi del nostro tempo, quelle che tutti fingiamo di non avere. E lo farà con una leggerezza intelligente, che riuscirà a trasformare una risata in una piccola rivelazione.

Il cast d’eccellenza

Accanto a Gallo, un gruppo di interpreti che porterà in scena una commedia corale piena di vita e di tempi comici perfetti. Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia daranno vita a un mosaico umano ricco e sorprendente, creando un’alchimia scenica irripetibile.

Un’esperienza che parla al pubblico

Il pubblico, che avrà il privilegio di assistere all’evento, avrà l’occasione di vivere uno spettacolo che non si limiterà a raccontare una storia, ma la condividerà. “Malinconico – Moderatamente felice” scardinerà la quarta parete, rendendo partecipe ogni spettatore delle peripezie sentimentali e professionali di un uomo che ha deciso di affrontare la vita con moderata felicità, rifuggendo l’ansia da prestazione sociale che opprime la contemporaneità. Con questa commedia il pubblico assisterà al ritratto di un uomo che ha scelto di non farsi schiacciare dall’ansia di essere perfetto, che affronta la vita con una felicità moderata ma autentica, che esorterà a guardarci dentro.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per “Malinconico – Moderatamente felice” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o alla sede di AMA Calabria sita a Lamezia Terme in via Celli, 23. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo info@amacalabria.org.