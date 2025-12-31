Provincia di Cosenza: firmati i contratti per sei nuove assunzioni finanziate dai Fondi PN CapCoe 2021–2027

Nella giornata di ieri – martedì 30 dicembre – la Provincia di Cosenza ha proceduto alla firma dei contratti di lavoro per sei nuove assunzioni, nell’ambito del rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente.

Le assunzioni riguardano un ingegnere informatico, due specialisti economici e tre tecnici, figure professionali strategiche per il potenziamento delle attività di programmazione, gestione e attuazione degli interventi sul territorio.

Alla firma dei contratti erano presenti il Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, e il consigliere delegato, Francesco Chiaravalle, che hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, sottolineando il valore di queste nuove professionalità a supporto dell’azione amministrativa dell’Ente.

«Queste assunzioni rappresentano un passo fondamentale per rafforzare la macchina amministrativa della Provincia – ha dichiarato il Presidente Giancarlo Lamensa –. Grazie alle risorse del PN CapCoe possiamo dotarci di competenze qualificate, indispensabili per affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla programmazione e all’utilizzo dei fondi di coesione, offrendo servizi sempre più efficienti al territorio e ai cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere delegato Francesco Chiaravalle: «L’ingresso di nuove professionalità tecniche ed economiche consentirà all’Ente di migliorare la qualità della progettazione e della gestione degli interventi – ha sottolineato –. Si tratta di un investimento concreto sulle competenze, che rafforza la capacità della Provincia di Cosenza di cogliere le opportunità offerte dalla programmazione 2021–2027».

Le assunzioni sono state effettuate a valere sui Fondi PN CapCoe 2021–2027, messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e amministrative delle pubbliche amministrazioni e migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo e coesione.

L’inserimento delle nuove unità rappresenta un passo concreto verso una Provincia sempre più efficiente, moderna e capace di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini.