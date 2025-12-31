A gennaio 2026 Mendicino si accende di bellezza con gli Itinerari dei Presepi Artistici

Il 3 e 4 gennaio 2026, Mendicino si prepara a vivere due giornate di festa, cultura e tradizione con gli Itinerari dei Presepi Artistici, un evento che celebra la bellezza del nostro borgo e il legame profondo con le nostre radici. Il centro storico della Città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove i vicoli, le piazze e i panorami mozzafiato saranno impreziositi dalle opere d’arte natalizie, dalla musica e dalla creatività.

Questo percorso immersivo, che racconta la storia e l’identità del nostro territorio, nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni locali Don Ciccio Salvino, Erbanetta e Aiutiamoci APS, che hanno unito le forze per offrire un’esperienza unica a residenti e visitatori creando un percorso che è una fusione di esperienza visiva, storica e musicale. L’evento si sviluppa tra i vicoli antichi di Mendicino, offrendo la possibilità di immergersi in un’atmosfera magica, capace di raccontare la tradizione artigianale dei presepi e il forte legame con la storia del nostro territorio.

Gli itinerari saranno accompagnati da un’ampia varietà di performance musicali, che spaziano dalle note eleganti dell’arpa e del flauto traverso di Stefania Binetti e Maria La Carbonara, alla musica delle bande locali, Associazione Banda Musicale Città di Mendicino 1885 e Banda Musicale “Raimondo Reda 1994” – Mendicino, che arricchiranno il percorso con il loro talento. Inoltre, la performance dell’attrice Imma Guarasci aggiungerà un tocco teatrale che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, commenta così l’evento:

«Gli Itinerari dei Presepi Artistici sono un’occasione imperdibile per riscoprire il nostro borgo sotto una luce nuova. Questo evento ci permette di celebrare la nostra tradizione e di valorizzare il legame profondo che unisce la nostra comunità. Sono orgogliosa del lavoro che tutte le Associazioni hanno svolto in sinergia con l’Amministrazione comunale, creando un’opportunità per condividere con tutti la bellezza del nostro paese e la calda accoglienza che ci contraddistingue».

L’evento rappresenta anche un’opportunità per scoprire la storia e le tradizioni del borgo di Mendicino, ammirando opere d’arte e presepi realizzati da artisti locali, che saranno esposti lungo il percorso. Un momento di incontro che ci invita a riflettere sull’importanza di preservare e trasmettere le nostre radici culturali alle future generazioni.

L’appuntamento con gli Itinerari dei Presepi Artistici è quindi il 3 e 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 17:00. Non mancate a questo viaggio emozionante nel cuore di Mendicino, dove la bellezza, l’arte e la musica si incontrano per celebrare la nostra storia e la nostra identità.