Precipita con il trattore in una scarpata: morto un 67enne nel Cosentino

Un agricoltore di 67 anni è stato trovato morto, circa 40 minuti dopo la mezzanotte, in Contrada Campolongo nel Cosentino. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio con il figlio lavorando i terreni di proprietà in Contrada Lacco, nel Comune di Mormanno. Durante il rientro verso casa, per cause ancora in fase di accertamento, l’agricoltore avrebbe perso il controllo del proprio trattore, che è quindi precipitato in fondo a una scarpata trascinandolo con sé per una trentina di metri. Fatali la violenta caduta e il conseguente impatto con il terreno. Poco dopo le 23 la stazione del Soccorso alpino del Pollino del Cnsas calabrese è stata allertata dal soccorso alpino della Guardia di Finanza per il mancato rientro a casa dell’uomo. Sono quindi scattate le ricerche fino al ritrovamento del corpo senza vita. Dopo la costatazione del decesso sono iniziate le operazioni di recupero del cadavere da parte dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico calabrese e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sul posto, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali di Mormanno.