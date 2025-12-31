“Gli eserciti cessano di avanzare perchè le persone hanno le orecchie e i pastori e i soldati giacciono sotto le stelle scambiandosi opinioni” - Patti Smith – “People have the power”
Terme di Galatro: il 2025 chiude in crescita

La stagione termale 2025 delle Terme di Galatro si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo, segnando un anno di crescita sotto il profilo sanitario, organizzativo, occupazionale ed economico. I risultati raggiunti confermano l’efficacia del percorso di rilancio intrapreso e il ruolo sempre più centrale della struttura nel panorama termale regionale ed extraregionale.

Nel corso dell’anno, si è registrato un significativo miglioramento dei servizi offerti e il superamento dei volumi di attività previsti dal contratto con l’ASP di Reggio Calabria, a dimostrazione di una domanda in costante aumento e di una struttura capace di rispondere con efficienza e qualità. Sul piano economico, il fatturato ha evidenziato un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente, consolidando un trend di crescita stabile e duraturo.

Un elemento particolarmente rilevante del 2025 riguarda il rafforzamento dei livelli occupazionali. L’aumento delle prestazioni erogate ha comportato un incremento delle ore lavorate e un maggiore coinvolgimento del personale, rappresentando una risposta concreta e positiva in termini di occupazione, nel rispetto degli assetti organizzativi e contrattuali e garantendo continuità e qualità del servizio reso all’utenza.

Tra i principali punti di forza dell’anno, si conferma l’elevato gradimento per l’efficacia delle cure termali, frutto della qualità delle acque di Galatro e della professionalità degli operatori. A ciò si affianca la riapertura dell’hotel termale, che ha consentito di ripristinare un servizio essenziale e fortemente richiesto, migliorando l’esperienza complessiva dei pazienti e rafforzando l’attrattività della destinazione.

Importante anche il lavoro svolto sul piano dell’immagine e del posizionamento della struttura, che oggi viene percepita come una realtà più moderna, affidabile e in costante evoluzione, capace di attrarre nuovi utenti e di fidelizzare quelli storici.

Di grande valore strategico, è stata inoltre la collaborazione con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, che ha portato alla presenza degli specializzandi in Otorinolaringoiatria, contribuendo a innalzare gli standard qualitativi delle prestazioni, a rafforzare l’attività di ricerca clinica e ad accrescere il prestigio scientifico e professionale delle Terme di Galatro.

«Il 2025 – dichiara l’Amministratore Unico Domenico Lione – rappresenta un anno di consolidamento e crescita, frutto di una gestione attenta, di investimenti mirati e di una visione orientata allo sviluppo». «I risultati ottenuti dimostrano che le Terme di Galatro – sottolinea Lione – sono una realtà viva, capace di creare valore, occupazione e servizi di qualità».

Lo sguardo è ora rivolto al 2026, che dovrà essere l’anno della svolta. L’obiettivo è l’ampliamento dei servizi, con particolare riferimento all’apertura del servizio di ristorazione e allo sviluppo dei servizi wellness: passaggi fondamentali per consentire l’apertura della struttura durante tutto l’arco dell’anno e trasformare le Terme di Galatro in un polo integrato di salute, benessere e accoglienza.

«Un percorso che sarà possibile grazie al lavoro svolto, agli investimenti programmati e alla forte sinergia con il Comune di Galatro, socio unico della società – conclude l’Amministratore Domenico Lione -; una collaborazione istituzionale solida che, insieme all’impegno della società che ho l’onore di guidare, consentirà di raggiungere traguardi importanti e di offrire nuove opportunità di sviluppo al territorio».

La chiusura della stagione 2025 restituisce dunque l’immagine di una struttura in crescita, più efficiente, più attrattiva e con una visione chiara per il futuro.

