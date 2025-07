Lorica Lake incanta con la nuova tappa del progetto “Da Zero a 1400”

Un successo travolgente ha accompagnato la nuova tappa del progetto “Da Zero a 1400”, svoltasi il 12 e 13 luglio nella suggestiva cornice del Lorica Lake, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. L’iniziativa, promossa dalla società AQA, ha registrato numeri da record: oltre 130 atleti e 23 società sportive provenienti da tutto il Sud Italia si sono sfidati nelle acque cristalline del Lago Arvo, in gare di nuoto in acque libere su distanze di 1 miglio, 3 km e 5 km. Numeri sempre più in crescita, di anno in anno.

AQA, guidata dal presidente Francesco Manna, ha conquistato il gradino più alto del podio, confermando il proprio ruolo di protagonista nel panorama sportivo calabrese. “Con AQA portiamo avanti un progetto ambizioso che unisce salute, cultura e socialità. Lorica rappresenta per noi un punto strategico per dare continuità al nostro cammino e coinvolgere sempre più persone in un’esperienza trasformativa”, ha dichiarato Manna.

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise e il presidente regionale del Coni, Tino Scopelliti, a testimonianza dell’importanza del progetto per la valorizzazione del territorio e la promozione di uno stile di vita sano. Le due giornate hanno offerto non solo competizioni sportive, ma anche escursioni guidate, attività motorie all’aperto e momenti di socializzazione, rendendo Lorica un vero e proprio laboratorio di benessere e inclusione.

“Da Zero a 1400” si conferma come un format vincente, capace di coniugare sport, turismo e tutela ambientale. Il successo della tappa di Lorica Lake rafforza la visione di un progetto che guarda lontano, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più comunità e promuovere la bellezza e la vitalità della Calabria.

Particolarmente soddisfatto il presidente Francesco Manna che ha ringraziato le istituzioni vicine, l’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore in particolare, il parco nazionale della Sila, l’A2A, gli sponsor, tutti i partecipanti ma soprattutto chi si è impegnato, con tanto lavoro, all’ottima riuscita della manifestazione.

“Vedere così tanti partecipanti, così tante famiglie partecipare, tifare, passeggiare per luoghi incantevoli della nostra Calabria è un risultato che inorgoglisce ed emoziona”.