Partita ufficialmente l’Astro Summer Camp a Palazzo Sersale. 17 studenti da tutta la Calabria per 7 giorni a Cerisano

Un pomeriggio di entusiasmo, sinergia e visione del futuro: si è tenuta presso l’elegante cornice di Palazzo Sersale, nel cuore di Cerisano, la presentazione ufficiale dell’Astro Summer Camp, l’iniziativa educativa che coinvolgerà ben 17 scuole provenienti da tutta la Calabria. L’evento ha visto la partecipazione di docenti, studenti, amministratori e personalità del mondo scientifico e culturale.

L’Astro Summer Camp nasce dall’incontro tra passione per l’astronomia e nuove metodologie didattiche. Il progetto, in collaborazione con lo spin-off del laboratorio educativo Missione al Cubo, ha riscosso piena soddisfazione da parte del professor Piero Riccardi, tra i promotori dell’iniziativa, che ha sottolineato “l’importanza di coltivare la curiosità scientifica fin dalla giovane età, con percorsi multidisciplinari e inclusivi”.

Accanto a lui il professor Franco Valentini, co-ideatore del camp, ha ribadito il valore formativo dell’esperienza: “L’Astro Summer Camp è un’opportunità per condividere conoscenze, stimolare il pensiero critico e accendere la scintilla della scoperta”.

Il sindaco Lucio Di Gioia, entusiasta dell’iniziativa, ha espresso grande apprezzamento per l’impatto culturale e sociale del progetto: “Cerisano, borgo Swing, non è solo musica e tradizione, ma anche laboratorio d’idee. Dare spazio alla scienza significa guardare al futuro e dare valore ai nostri giovani”.

Nei prossimi giorni l’Astro Summer Camp si svilupperà attraverso workshop, osservazioni astronomiche, attività pratiche e momenti di confronto. Un’esperienza formativa capace di trasformare l’estate in un viaggio tra le stelle e dentro sé stessi. “L’Astro Summer Camp, in programma dal 13 al 18 luglio 2025 a Palazzo Sersale di Cerisano, è molto più di un semplice campus estivo: è un’esperienza immersiva pensata per avvicinare i giovani alla scienza, all’astronomia e alla ricerca universitaria”, si è detto nel corso della presentazione moderata dal giornalista Francesco Mannarino.

Cosa faranno i partecipanti?

Ecco alcune delle attività previste:

Osservazioni astronomiche del Sole e del cielo notturno con telescopi professionali, Laboratori scientifici interattivi su astrofisica, cosmologia e tecnologie spaziali, Esperimenti pratici guidati da ricercatori e docenti universitari, Costruzione di strumenti astronomici, come l’astrolabio, Visite ai laboratori del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. Gli obiettivi educativi invece sono quelli di stimolare la curiosità scientifica e il pensiero critico, promuovere il problem solving e la collaborazione ed offrire un primo contatto con il metodo scientifico e la ricerca accademica. “Hai mai guardato il cielo, chiedendo cosa c’è davvero là fuori?”, è questo il claim che sintetizza appieno il progetto. La nuova avventura formativa ha preso il via grazie alla convenzione quadro sottoscritta con Università della Calabria – 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮, e la collaborazione dello spin off Missione al cubo nell’ambito del progetto: “Attrattività Borghi Storici PNRR – Cerisano Factory

Un pomeriggio di entusiasmo, sinergia e visione del futuro: si è tenuta presso l’elegante cornice di Palazzo Sersale, nel cuore di Cerisano, la presentazione ufficiale dell’Astro Summer Camp, l’iniziativa educativa che coinvolgerà ben 17 scuole provenienti da tutta la Calabria. L’evento ha visto la partecipazione di docenti, studenti, amministratori e personalità del mondo scientifico e culturale.

L’Astro Summer Camp nasce dall’incontro tra passione per l’astronomia e nuove metodologie didattiche. Il progetto, in collaborazione con lo spin-off del laboratorio educativo Missione al Cubo, ha riscosso piena soddisfazione da parte del professor Piero Riccardi, tra i promotori dell’iniziativa, che ha sottolineato “l’importanza di coltivare la curiosità scientifica fin dalla giovane età, con percorsi multidisciplinari e inclusivi”.

Accanto a lui il professor Franco Valentini, co-ideatore del camp, ha ribadito il valore formativo dell’esperienza: “L’Astro Summer Camp è un’opportunità per condividere conoscenze, stimolare il pensiero critico e accendere la scintilla della scoperta”.

Il sindaco Lucio Di Gioia, entusiasta dell’iniziativa, ha espresso grande apprezzamento per l’impatto culturale e sociale del progetto: “Cerisano, borgo Swing, non è solo musica e tradizione, ma anche laboratorio d’idee. Dare spazio alla scienza significa guardare al futuro e dare valore ai nostri giovani”.

Nei prossimi giorni l’Astro Summer Camp si svilupperà attraverso workshop, osservazioni astronomiche, attività pratiche e momenti di confronto. Un’esperienza formativa capace di trasformare l’estate in un viaggio tra le stelle e dentro sé stessi. “L’Astro Summer Camp, in programma dal 13 al 18 luglio 2025 a Palazzo Sersale di Cerisano, è molto più di un semplice campus estivo: è un’esperienza immersiva pensata per avvicinare i giovani alla scienza, all’astronomia e alla ricerca universitaria”, si è detto nel corso della presentazione moderata dal giornalista Francesco Mannarino.

Cosa faranno i partecipanti?

Ecco alcune delle attività previste:

Osservazioni astronomiche del Sole e del cielo notturno con telescopi professionali, Laboratori scientifici interattivi su astrofisica, cosmologia e tecnologie spaziali, Esperimenti pratici guidati da ricercatori e docenti universitari, Costruzione di strumenti astronomici, come l’astrolabio, Visite ai laboratori del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. Gli obiettivi educativi invece sono quelli di stimolare la curiosità scientifica e il pensiero critico, promuovere il problem solving e la collaborazione ed offrire un primo contatto con il metodo scientifico e la ricerca accademica. “Hai mai guardato il cielo, chiedendo cosa c’è davvero là fuori?”, è questo il claim che sintetizza appieno il progetto. La nuova avventura formativa ha preso il via grazie alla convenzione quadro sottoscritta con Università della Calabria – 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮, e la collaborazione dello spin off Missione al cubo nell’ambito del progetto: “Attrattività Borghi Storici PNRR – Cerisano Factory