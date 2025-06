Incendio a Castrolibero: pronto intervento evita guai peggiori

Nel pomeriggio di ieri, un incendio è divampato in via Barbaro, nel territorio comunale di Castrolibero, mettendo in apprensione residenti e passanti.

A intervenire per primi sono stati gli operatori della Protezione Civile di Castrolibero, che si sono attivati con tempestività e grande professionalità per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Poco dopo, sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e bonifica della zona, riportando la situazione sotto controllo.

L’intervento coordinato tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza di una struttura comunale efficiente, presente sul territorio e pronta ad agire anche nelle situazioni più delicate.