Fermento per la comunità di Santa Caterina Albanese per la visita del Presidente d’Albania Bajram Begaj

Il Presidente della Repubblica di Albania Bajram Begaj, sarà in visita come da programma venerdì 27 giugno 2025 a Santa Caterina Albanese. L’iniziativa, che prevede un ciclo di visite in Calabria è promossa e organizzata dalla Fondazione “Istituto Regionale per le Comunità Arbëreshe di Calabria”, diretta dal Commissario straordinario Ernesto Madeo, e si pone l’obiettivo di rinsaldare i profondi legami storici, culturali ed economici tra l’Albania e la Calabria. << C’è grande fermento per la comunità di Santa Caterina Albanese – spiega il Sindaco Davide Bufano – per dare il benvenuto al primo cittadino della nazione d’oltre Adriatico >>.

Saranno presenti per l’occasione inoltre, l’intera amministrazione comunale, le rappresentanze Istituzionali civili , religiose e militari .

<< Siamo orgogliosi – prosegue Pantaleo Porcella Assessore alle minoranze linguistiche – di ospitare il Presidente Begaj, e conservare usi , costumi e tradizioni che ancora oggi ci legano alla terra d’Albania >>.

<< Un’ opportunità importante per la nostra comunità, motivo di crescita culturale ed economica del territorio – conclude il Sindaco Bufano – >>.